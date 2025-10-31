إعــــلانات
فن وثقافة

وزيرة الثقافة تشرع في زيارة رسمية إلى مصر

بقلم نادية بن طاهر
  • 320
  • 0

شرعت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، ستشارك الوزيرة، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، المقام يوم السبت، عند سفح أهرامات الجيزة.

ويعد هذا الحدث الثقافي العالمي من أبرز الفعاليات المنتظرة على الساحة الدولية. حيث سيحظى بحضور ملوك ورؤساء دول ووزراء ومسؤولي منظمات وهيئات دولية. إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات الثقافية من مختلف أنحاء العالم.

