وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح قاعات السينما

وذلك من خلال حضورها العرض الشرفي الأول للفيلم الراوئي الطويل ” دم الذئاب” للمخرج عمار سي فوضيل، بانتاج مشترك بين المركز الجزائري لتطوير السينما، وشركة “مايسن برود” بدعم من وزارة الثقافة والفنون.

كما دعت الوزيرة بالمناسبة مشرفين على القاعات السينما لفتح ابوابها بعد الاعلان عن الدخول الثقافي خلال شهر اكتوبر انطلاقا من قصر الثقافة مفدي زكريا، وبعد الدخول المسرحي بمسرح محي الدين بشطرزي والدخول الفني بقاعة الاوبرا بوعلام بسايح، على ان يتم الدخول الادبي من المكتبة الوطنية خلال الايام القليلة المقبلة.