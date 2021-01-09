وزيرة الثقافة تشرف على إفتتاح الندوة الوطنية عبد الحميد بن هدوڨة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، اليوم السبت، على افتتاح الندوة الوطنية “عبد الحميد بن هدوڨة”، بالمكتبة الوطنية الحامة.

وبهذه المناسبة، أكدت مليكة بن دودة إن الرجال الذين أوقدوا لنا الطريق في اللحظات الفارقة من تاريخ الوطن، لا يحتاجون منا إلا الوفاء لذاكرتهم.

وذكرت بن دودة، بضرورة منح رموزنا الثقافية تقديرها الواجب.

وكذا ربط ذاكرة المجتمع الجزائري باستمرار مع من انشغل فكريا وثقافيا بالأمة الجزائرية.

يذكر أن هذه الندوة الوطنية، ستدوم إلى غاية الإثنين القادم.

وسيتم تنظيم هذه الندوة، على مستوى المكتبة الوطنية وفي كامل المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية عبر الوطن.