وزيرة الثقافة تشرف على إنطلاق دورة تكوينية حول حماية التراث الثّقافي غدا

تشرف وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، غدا الإثنين، على انطلاق دورة تكوينية مكثّفة موجّهة لفائدة فرق وخلايا حماية المساس بالتراث الثقافيّ التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني.بقصر الثقافة مفدي زكرياء.

ويأتي ذلك، بمشاركة ممثلي مختلف المؤسسات النظامية والقطاعات الوزارية المعنية وخبراء في مجال التراث الثقافي.وسيخضع المتدربون لبرنامج بيداغوجي تتخلّله بعض الورشات العملية عبر المؤسسات المتحفية المختصة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة البرنامج المسطر مع المؤسّسات النظامية لاسيما قيادة الدرك الوطني.وحرصًا على تطوير الكفاءات الخاصة بحماية المواد التراثية.وتدعيم الأجهزة الأمنية بمختصّين مؤهلين في مجال تصنيفات المواد التراثية.بهدف رفع مستويات الوعي والتصدي للظواهر السلبية التي تمس التراث الثقافي.

وستتواصل الدورة عبر محطات متخصصة في عدد من المتاحف الوطنية إلى غاية يوم الثلاثاء 29 جوان 2021، وهو تاريخ اللقاء التقييمي بمركز الثقافة والفنون قصر رؤساء البحر (حصن 23) ابتداء من الساعة 10:00 صباحًا.