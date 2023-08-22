وزيرة الثقافة تشرف على افتتاح المدينة الترفيهية ” فنتازيا لاند”

أشـرفت وزيرة الثقافة والفنون صـورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، على الافتتاح الـرسمي للمدينة الترفيهية “فنتازيا لاند”، الواقعة بمقر المركز الجزائري لتطوير السينما.

وحسب بيان وزارة الثقافة والفنون، فإن هذه المدينة الترفيهية تعد فضاء “ثقافي، تربوي، ترفيهي” مخصص للعائلات الجزائرية تجمع بين الألعاب والمرافق الثقافية والترفيهية المتنوعة.

ونوهت الوزيرة مولوجي بعد إعطائها إشارة إنطلاق التظاهرة “أن هذا المشروع موجه لجميع الأسر والعائلات الجزائرية لحضور العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

وذلك على غرار العروض المسرحية والفنية والسينمائية إضافة الى المساحات المخصصة للعروض الحرفية والمنتجات الفنية الجزائرية، وفضاء افتراضي يسمح للشباب بالتفاعل وإبراز مواهبهم.

وتضم المدينة بالإضافة إلى الألعاب العديد من المحلات التجارية والمرافق ومعارض تقليدية مقسمة لعدة أبواب، كل باب يحتوي على موروث جزائري على غرار “باب الدزاير، باب الغرب، باب لالة، باب الاوراس، باب الخير، باب الصحراء، باب القبائل، باب السلطان، باب المزاب” مما يجعلها وجهة ممتعة للزوار.

ويسعى القائمون على المدينة بدعم الفضاء العائلي بعروض أخرى على غرار معرض مميز للفن التشكيلي خاصة فن الزخرفة والمنمنمات والتنحيت والتصميم وغيرها من التخصصات التي تنبض بالإبداع.

وهذا وبالشراكة مع مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر إضافة الى عروض سينمائية بتقنية حديثة ومتطورة 9D متعددة الأبعاد تسمح لمن يستعملها بمشاهدة سينمائية مميزة وخيالية تنبض بالإبداع.

جدير بالذكر، أن المدينة الترفيهية “فانتازيا لاند” هي ثمرة شراكة مابين المركز الجزائري لتطوير السينما تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، والمؤسسة الناشئة “بي كاتر” للإعلام والإشهار والهدف منها إبراز أماكن التصوير لعشاق الفن السابع وتطوير السينما الجزائرية، إضافة الى كونها فضاء ومتنفس ثقافي وفني للعائلات الجزائرية.