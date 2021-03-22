وزيرة الثقافة تشرف على افتتاح الملتقى العربي الافتراضي الأول حول المتاحف

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، على افتتاح الملتقى العربي الافتراضي الأول حول المتاحف.

وتم تنظيم الملتقى، والذي يحمل شعار “نحو تسيير عصري وحديث للمتاحف”، بمركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر بالعاصمة.

ويتضمن الملتقى، أبحاثا حول تأثيرات جائحة كورونا العالمية على أبجديات تسيير الهيئات الثقافية في العالم العربي، ولاسيما مؤسسات المتاحف.

ويهدف هذا الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب بمجال التسيير والترويج للمتاحف، في ظل أزمة وباء كورونا.

وتؤكد وزارة الثقافة والفنون من خلال تنظيمها هذا الملتقى، سعيها الحثيث إلى العناية بالمتاحف وتطوير أدائها.

ويأتي ذلك، بالإعتماد على التكنولوجيات الحديثة، لإيصال الأرصدة المتحفية والرسائل التراثية إلى الجمهور.

ويشارك في الملتقى 13 عشرة دولة عربية، ممثلة بخبراء ومديري ومسيري المتاحف في البلدان العربية، وهذا لتقريب وجهات النظر الثقافية في تسيبر المتاحف.