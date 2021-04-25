وزيرة الثقافة تشرف على افتتاح معرض تنهينان بمتحف باردو

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تشرف على افتتاح معرض تنهينان بمتحف باردو
بقلم نادية بن طاهر

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الأحد، على افتتاح معرض تنهينان “الشخصية الأسطورية للطوارق”، بمتحف باردو.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر الإفتتاح، أعيان وممثلين عن المجتمع المدني لمنطقة الطوارق.

وتمحور المعرض على تاريخ الأبحاث والحفريات الأثرية، وأعمال التنقيب بمعلم أبالسة بتمنراست، والمتعلقة بشخصية تنهينان خلال القرن الماضي.

وضمت التظاهرة أيضا عرضا لمجموعة من الحلي الفضية التقليدية الترقية، التي قدمت كهبة من طرف مجمع تحف “un collectionneur”، لفائدة متحف الباردو.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة الاهتمام بالتراث الجزائري، وأعلنت عن فتح المتاحف أمام الجمهور ليكتشف تاريخ البلاد.

كما أوصت الوزيرة باستغلال هذه الفضاءات العمومية لدعم السياحة الأثرية، وتثمين التراث اقتصاديا.


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