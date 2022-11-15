وزيرة الثقافة تشرف على تدشين قاعة السينما الإخوة “عمر إدريس” في بسكرة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صُورية مُولوجي، على التدشين الرسمي لقاعة السينما الإخوة “عمر إدريس” ببلدية القنطرة، ولاية بسكرة.

وتصل طاقة إستيعاب القاعة إلى 179 مقعد، والتي استفادت وفي إطار البرنامج غير الممركز. من عملية تجديد وتجهيز القاعة. حيث تم الإنتهاء من العملية وهي مسيرة حاليًا من طرف مديرية الثقافة والفنون.

وفي هذا السياق، أمرت الوزيرة بإعداد قرار تخصيص قاعة السينما لفائدة وزارة الثقافة والفنون. لوضعها بعد ذلك تحت تصرف الديوان الوطني للثقافة والإعلام، سعيًا منها للنهوض بمجال السينما في المنطقة.