وزيرة الثقافة تشرف على فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للمسرح

أشرفت مساء اليوم الأحد وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي، على فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للمسرح المصادف لتاريخ 27 مارس من كل سنة، حيث اختارت المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري بالجزائر العاصمة، لحضور عرض مسرحي، في إطار الأيام المسرحية الوطنية لطلبة أقسام الفنون التي ينظمها المعهد في الفترة الممتدة مابين 26 و 30 مارس الجاري، بحضور طلبة من مختلف جامعات الوطن.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، هنأت الوزيرة الطلبة المشاركين، واغتنمت الفرصة لتذكرهم بإسهامات المسرح في مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد في سبيل حفظ وصون الذاكرة الجماعية للوطن، على غرار ما قدمه المسرحي الراحل ولد عبد الرحمان كاكي ، داعية إلى ضرورة جمع أعمالهم وتوثيقها لتصبح مرجعية للأجيال القادمة، خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقامت الوزيرة بعد الإنتهاء من العرض بتكريم الطلبة المشاركين،وعلى هامش العرض المسرحي، استمعت السيدة الوزيرة باهتمام كبير إلى انشغالات طلبة المعهد ووعدتهم بأخذها بعين الاعتبار.

لتختتم حديثها معهم بتقديم بعض النصائح والإرشادات بغية الإسهام في النهوض بهذا الفن ورسالته النبيلة، مؤكدة على أهمية المسرح في تربية الأجيال، بل عبّرت عن يقينها بأن للمسرح دور مهم في إيصال رسائل تمسّ مختلف أطياف المجتمع، معتبرة أنّ المسرح يمثّل مرآة للمجتمع التي يرى من خلالها نفسه ومستقبله بل ويساهم كذلك في التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة أمامهم وخاصة الوسائط التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة الحفاظ على خصوصيات الهوية والثقافة الجزائرية.

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عيّن، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، صورية مولوجي وزيرة للثقافة والفنون. خلفا لوفاء شعلال.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بأحكام المادتين 91 الفقرة 07، و104 من الدستور. وبعد استشارة السيد الوزير الأول. عيّن، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني كلا من عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية. صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون”.

كما سبق وأن تم تنصيب صورية مولوجي مديرة بالنيابة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران.

وكانت مولوجي باحثة دائمة بالمركز المذكور متّحصلة على شهادة دكتوراه الترجمة والأنثروبولوجيا.

وقد شغلت عدة مناصب على مستوى المركز منها منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث. ثم منصب المديرة المساعدة المكلفة بالبحث العلمي.