وزيرة الثقافة تشكر الوزير الأول على تجديده الالتزام الحكومي بدعم المثقّفين والفنانين

شكرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة الوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد على تجديده الالتزام الحكومي بدعم المثقّفين والفنانين.

وقالت الوزيرة على صفحتها الرسمية في فايسبوك: أود أن أشكر السيّد الوزير الأوّل عبد العزيز جرّاد على تجديده الالتزام الحكومي بدعم المثقّفين والفنانين، كما أعبّر عن سعادتي وامتناني بحضور السّادة سفراء الدّول الشّقيقة والصديقة يومنا الاحتفائي ضمن شهر التراث اللامادي والأيام الوطنية للباس الجزائري، وأحيي المثقّفين المبدعين والفنانين الجزائريين جميعا من شاركنا الأفكار والمبادرة ومن وجّه أو لفت نظرنا بنقده واختلافه، أنتم وجهتنا.