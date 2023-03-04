وزيرة الثقافة تصدر تعليمتين وِزاريتين

أمرت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، في تعليمات مستعجلة، إلى استكمال عملية الإدماج والتوظيف. وفقا للشروط القانونية المحددة في أجل أقصاه 31 مارس 2023.

كما أوضحت وزيرة الثقافة، أن إدماج المستفيدين يكون من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. والموجودين في وضعية قانونية إلى غاية 31 أكتوبر 2019.

في حين، أشارت مولوجي، إلى أن قطاع الثقافة والفنون قد استكمل عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في المؤسسات ذات الطابع الإداري. ماعدا بعض الحالات الاستثنائية التي سوف يتم الفصل فيها لاحقا من طرف اللجان الولائية للإدماج .

كما طلبت بالقائمين على المهمة على الوقوف شخصياً على إنجاح هذه العملية، وموافاتها بحصيلة إنجازها. وهذا قبل التاريخ المحدد بإرسالها عبر البريد الإلكتروني sdpam-culture.gov.dz .. فيما شددت الوزيرة، على أنها تولي عناية فائقة لتنفيذ هذه العملية والالتزام بها على أكمل وجه.

وفي تعليمة وزارية ثانية، أمرت صورية مولوجي، باستغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي. أو الترقية دون الحاجة إى استصدار رخص استثنائية.

وجاء في تعليمة وزيرة الثقافة “في إطار الحرص على الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الممنوحة لقطاعنا الوزاري”. و”إثر تلقي القطاع طلبات من المؤسسات الثقافية الواقعة تحت الوصاية، تلتمس تراخيص استثنائية من أجل إجراء عملية التوظيف الخارجي أو الترقية”. “فإنه وحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير”. “الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، يمكنكم استغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي أو الترقية”. “دون الحاجة إلى استصدار رخص استثنائية”.

و”عليه، أطلب منكم الحرص شخصياً على استغلال هذه المناصب المالية المحررة”. “قصد تدعيم هياكلكم بالعنصر البشري الكفء “. “إنني أولي عناية فائقة لتنفيذ هذه التعليمة ، والالتزام بها على أكمل وجه”.