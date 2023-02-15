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فن وثقافة

وزيرة الثقافة تطمئن على الحالة الصحية للفنان القدير صالح أوقروت

بقلم خالد زوبيري
وزيرة الثقافة تطمئن على الحالة الصحية للفنان القدير صالح أوقروت
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قامت أمسية اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بزيارة إلى الفنان القدير “صالح أوڨروت” .

وتأتي زيارة الوزيرة للإطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكوميدي المعروف بـ”صويلح”، والعائد مؤخرًا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية دامت سنتين في فرنسا، اثر إصابته بـ 3 أورام سرطانية .

وكانت الدولة الجزائرية قد تكفلت أنذاك بنقل بطل سلسلة عاشور العاشر الفكاهية خارج الوطن على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

رابط دائم : https://nhar.tv/oLbFI
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