وزيرة الثقافة تطمئن على الحالة الصحية للفنان القدير صالح أوقروت

قامت أمسية اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي” بزيارة إلى الفنان القدير “صالح أوڨروت” .

وتأتي زيارة الوزيرة للإطمئنان على الحالة الصحية للفنان الكوميدي المعروف بـ”صويلح”، والعائد مؤخرًا إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية دامت سنتين في فرنسا، اثر إصابته بـ 3 أورام سرطانية .

وكانت الدولة الجزائرية قد تكفلت أنذاك بنقل بطل سلسلة عاشور العاشر الفكاهية خارج الوطن على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.