وزيرة الثقافة تعزي رئيس الديوان في وفاة شقيقه

تقدمت، اليوم السبت، وزير الثقافة، مليكة بن دودة، بتعازيها الخالصة لأسرة رئيس ديوان الوزارة اثر وفاة شقيقه.

وأفادت وزارة الثقافة، في بيان لها، “ببالغ الحزن والأسى، تلقت وزارة الثقافة نبأ وفاة المغفور له بإذن الله شقيق رئيس الديوان، نور الدين عثماني. وعلى إثر هذا المصاب الجلل تتقدم وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، وكل موظفي وعمال الوزارة، بتعازيهم القلبية الخالصة، راجين العلي القدير أن يجعل الفقيد من عتقاء هذا الشهر المبارك، وأن يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم أهله ذويه جميل الصبر والسلوان،

“إنا لله وإنا إليه راجعون”