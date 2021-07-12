وزيرة الثقافة تعزي عائلة الفنان فريد الروكور

قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، اليوم الاثنين، تعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفنان الراحل فريد قسايسية المعروف فنيا بفريد الروكور.

وجاء في رسالة التعزية:”بكثير من الأسى والحزن، بلغ وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، نبأ وفاة الممثل والفنان الكوميدي فريد قسايسية المعروف فنيا بفريد الروكور.”

وأضافت “وإذ تعزي الوزيرة نفسها وعائلة الفنان فإنها تؤكد على المكانة الرفيعة التي ما فتئ يحتلها الفقيد في قلوبنا، فهو صاحب الأعمال الفنية المميزة؛ فريد كان فريدا في جل أعماله التي بصم عليها طيلة مسار حافل أحببناه من خلالها وتابعناه طوال حياة مهنية أقل ما يقال عنها إنها ناجحة.”

وتابعت:”على إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفقيد، داعية المولى تعالى أن يرحم الفنان فريد قسايسية، ويوسع مدخله ويجعل قبره روضة من رياض الجنان وأن يسكنه الفردوس الأعلى، ولأهله وخلانه وأحبابه الصبر والسلوان.”

هذا وتوفي صبيحة اليوم الإثنين، الفنان والممثل والكوميدي فريد قسايسية المعروف بـ “فريد الروكور” إثر إصابته بسكتة قلبية. وهذا عن عمر ناهز 62سنة.