وزيرة الثقافة تعزي عائلة المرحوم الكاتب عبد الكريم خمال

هذا وأشادت بن دودة بالمرحوم، حين وصفته بالكاتب المخضرم والمبدع باللغة الفرنسية، مشيرة إلى أن رحيله يُفقد الساحة الأدبية قلمًا مُشعًّا بدأ الكتابة وبشكلٍ منتظمٍ منذ ثمانينيات.

وذكرت الوزيرة، بتجربة الكاتب السياسية خلال فترة 1989-1997، أين ترأس المجلس الشعبي البلدي لعين بن بيضاء بولاية ڨالمة،

إلا أنه لم ينقطع عن الإبداع بل زاد توهّجه وحضوره اللافت في الساحة الأدبية، على حد قولها.