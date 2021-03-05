وزيرة الثقافة تعزي عائلة المرحوم الكاتب عبد الكريم خمال

قدمت وزير الثقافة مليكة بن دودة، اليوم الجمعة، تعازيها الخالصة لعائلة المرحوم الكاتب عبد الكريم خمال.
وكان الفقيد قد توفي متأثرا بصراع مع فيروس كورونا كوفيد-19 عن عمر يناهز السبعين عاما.
كما دعت الوزيرة إلى الاحتفاء بمنجزات المرحوم حتى تضيء المكتبة الجزائرية من جديد.
هذا وأشادت بن دودة بالمرحوم، حين وصفته بالكاتب المخضرم والمبدع باللغة الفرنسية، مشيرة إلى أن رحيله يُفقد الساحة الأدبية قلمًا مُشعًّا بدأ الكتابة وبشكلٍ منتظمٍ منذ ثمانينيات.
وذكرت الوزيرة، بتجربة الكاتب السياسية خلال فترة 1989-1997، أين ترأس المجلس الشعبي البلدي لعين بن بيضاء بولاية ڨالمة،
إلا أنه لم ينقطع عن الإبداع بل زاد توهّجه وحضوره اللافت في الساحة الأدبية، على حد قولها.
للإشارة، فإن الفقيد من مواليد عنابة في15 نوفمبر 1951، فقد عاش لأجل الكتابة والإبداع.
كما أثرى المكتبة الوطنية بمؤلفات عديدة منها: “جثة العار” سنة 2011، “متمردو الجبل الأسود” سنة 2015، وأعمال أخرى تنتظر النشر.
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