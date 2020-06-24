وزيرة الثقافة تعزي عائلة المرحوم المجاهد حسين سنوسي

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة إلى عائلة المرحوم المجاهد حسين سنوسي الذي وافته المنية أمس بسبب المرض.

وجاء في بيان للوزارة، أنه على إثر وفاة المجاهد المرحوم حسين سنوسي، تتقدم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بتعازيها القلبية الخالصة لعائلة الفقيد، راجية من المولى العلي القدير أن يسكن روحه الطاهرة جنات الرضوان، ويرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.”

وتجدر الإشارة، إلى ان المرحوم شغل منصب المدير العام الأسبق لديوان رياض الفتح، وكان مناضلا بجيش التحرير الوطني، وعقيد متقاعد وعضو وزارة التسليح والاتصالات العامة إبان ثورة التحرير المباركة “المالغ”.