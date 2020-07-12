وزيرة الثقافة تعزي عائلة المرحوم الممثل “عبد القادر بوجاجة”

قدمت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة إلى عائلة المرحوم الفنان والممثل القدير عبد القادر بوجاجة الذي وافته المنية اليوم إثر مرض عضال.

وكتبت الوزيرة منشورا عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، قالت فيه:”بمآق دامعة وقلوب وجلة وجوارح واجمة تلقيت نبأ وفاة الفنان والممثل القدير عبد القادر بوجاجة، عرفناه متألقا في أدوار عديدة عبر أعمال فنية متميزة لا حصر لها.”

وأضافت بن دودة:”عبد القادر بوجاجة واحد من الكفاءات العالية في عالم التمثيل التلفزيوني والإذاعي، حيث كان يؤدي أدواره باقتدار عالٍ على غرار دوره في مسلسل “ذاكرة الجسد” وأعمال فنية كثيرة أخرى، ليبقى اسمه متلألئا وراسخا في ذاكرتنا وذاكرة الثقافة والفن الجزائري.”



واختتمت وزيرة الثقافة منشورها بالتعازي للعائلة الفنية وعائلة المرحوم، سائلة المولى العلي القدير أن يكرم وفادته عليه، وأن يجعل اللّهم قبره محل تنزّل الرحمات ومزارا للملائكة، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون