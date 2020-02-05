وزيرة الثقافة تعزي عائلة الموسيقار عبد الوهاب بوذراع

توفى أمس، الفنان الموسيقار عبد الوهاب بوذراع عن عمر ناهز 84 عاما.

الراحل كان من العازفين البارعين على ألة العود والكمنجة، ورافق العديد من كبار المطربين أمثال عمار العشاب، العماري، قروابي، سلوى، رابح درياسة، خليفي أحمد، حسان العنابي، عبد الحميد عبابسةوغيرهم.

والتحق المرحوم بعدة أجواق منها الجوق الوطني للإذاعة والتلفزيون في السبعينات والثمانينات.

كما اشتغل كأستاذ بالمدرسة البلدية للموسيقى بعنابة لعدة سنوات، وكان يشرف على ورشة الموشحات والموسيقى الأندلسية.

وعزت وزيرة الثقافة عائلة الفنان عبد الوهاب بوذراع قائلة انها لا يسعها بهذه المناسبة الأليمة سوى أن تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد ولكل الأسرة الفنية، راجية من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.