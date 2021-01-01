وزيرة الثقافة تعزي عائلة عميد الأغنية البدوية الأصيلة الشيخ بن ذهبية البوقراطي

بعثت وزيرة الثقافة والفنون ببرقية تعازي إلى عائلة عميد الأغنية البدوية الاصيلة الشيخ بن ذهبية البوقراطي.

ونشرت الوزيرة عبر صفحتها على الفيسبوك ونحن على أعتاب نهاية سنة2020، يغمرنا الحزن ونحن نودع معها الشيخ بن ذهبية البوقيراطي.

ويعتبر الشيخ بن ذهينة البوقراطي أحد تلاميذ الراحل الجيلالي عين تادلس تضيف الوزيرة.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تعزي وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أسرة الفقيد وجميع العائلة الفنية بولاية مستغانم.

وإختتمت الوزيرة تغريدتها داعية الله عزجل، أن يرحم الشيخ بن ذهبية، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وأقرباءه وأحباءه صبرا وسلوانا.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”