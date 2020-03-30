قدمت اليوم وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعازيها لعائلة المرحوم نورالدين زيدوني الذي وافتنه المنية اليوم.

نشرت مليكة بن دودة عبر الصفحة الرسمية للوزارة مايلي:

“بقلوب مؤمنة ببقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المشمول برحمة الله نورالدين زيدوني المثقف وأستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لمهن فنون العرض السمعي والبصري بسبب واء كورونا”.

وزيرة الثقافة تعزي عائلة نورالدين زيدوني المثقف وأستاذ السينوغرافيا

وأضافت الوزيرة “وبهذا الخبر الأليم تتقددم الوزيرة إلى كافة المثقفين ورفقائه وكل من عرف نورالدين ولجميع أفراد أسرتة”.

وإختتمت بن دودوة “بأصدق عبارات التعازي ومواساة القلبية راجين العلي القدير يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون