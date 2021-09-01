وزيرة الثقافة تعزي في الفنان والممثل المسرحي عمر ڨندوز

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، تعازيها، في وفاة المغفور له الفنان والممثل المسرحي القدير عمر ڨندوز.

وجاء في نص التعزية “تشاء الأقدار أن يرحل اليوم عن الساحة الفنية والمسرحية والمشهد السينمائي، المرحوم عمر ڨندوز. اسم لامع وقامة وممثل كوميدي بارز. بعد مسار فني طويل حافل بالعطاء. وهو الذي عاش بسيطا محبا لفنه الذي أمتع به المشاهدين فأحب فيه جمهوره خفة روحه وأدواره المتعددة البارزة. من خلال أعمال كانت وستبقى رصيدا في سجل الفنان. الذي أثرى بها المشهدين السينمائي والمسرحي معا. نذكر منها مسلسل ” زوجان في حيرة “، فيلم “ضياف بلا عرضة”. “الخردجي”، “سركاجي” ، “الحافلة”. ومسرحية “بابور غرق”، “الشطرنج” والكاميرا المخفية “الطاكسي المجنون” وغيرها كثير.

وتابعت “وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم وزيرة الثقافة والفنون، بأخلص تعازيها ومواساتها القلبية الصادقة. معبّرة لأسرة الفقيد وللأسرة الفنية جمعاء عن بالغ حزنها لرحيل هذا الفنان المبدع. داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده برحمته التي وسعت كل شيء وأن يسكنه فسيح جنانه. ويلهم أهله وذويه جميعا جميل الصّبر والسّلوان”.