وزيرة الثقافة تعزي في وفاة أيقونة الغناء القناوي الجزائري “حسنة البشارية”

بعثث وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي برسالة تعزية ومواساة لعائلة الفنانة القديرة “حسنة البشارية” والبتي توفيت اليوم عن عمر ناهز 74 سنة.

وجاء رسالة التعزية “تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله الفنانة القديرة، أيقونة الغناء القناوي الجزائري “حسنة البشارية” رحمها الله، عن عمر يناهز 74 سنة”.

وبهذه المناسبة الحزينة، “تتقدم الوزيرة بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلتها الصغيرة وكل العائلة الفنية، متضرعة إلى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها فسيح جناته رفقة الصديقين والشهداء والصالحين، وان يلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء”.