وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الأديب الكبير والشاعر الفذ ابو القاسم خمار

قامت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على زيارة عمل وتفقد بعديد المواقع بإقليم ولاية الجزائر.

كما وقفت وزيرة الثقافة والفنون، رفقة الوالي والوفد المرافق، ببلدية حسين داي. حيث قامت بمعاينة أشغال ترميم فيلا حسين داي “الثانوية القديمة الثعالبية”.

كما تلقى الوفد عرضًا تضمن شروحات حول مراحل وأشغال عملية الترميم التي مست المعلم.