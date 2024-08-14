وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الأديب الكبير والشاعر الفذ ابو القاسم خمار
قدمت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، تعازيها في وفاة الأديب الكبير والشاعر الفذ ابو القاسم خمار.
وبهذه المناسبة الاليمة، قدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد واصدقائه محبيه وكل الأسرة الثقافية. بأحر التعازي وخالص المواساة، داعية الله الرحمان الرحيم أن يتغمده بواسع رحمته وكريم عفوه، وأن يرزقه فسيح جناته.
كما كان الاستاذ ابو القاسم خمار شاعراً من الطراز الرفيع وأن رحيله يعتبر خسارة كبيرة للساحة الثقافية الجزائرية والعربية عامة.
وبفقدان الشاعر ابو القاسم خمار فقد فقدت الجزائر واحدا من قاماتها الادبية المتميزة. وفارسا من فرسانها الشرفاء الذين كتبوا الشعر للوطن فخلدوا أسمائهم في سجل أدباء الجزائر الكبار.
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شرعت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، صبيحة اليوم، بتفقد الموقع الطبيعي الجيولوجي للغابة المتحجرة “مجرى سوف” في عين صالح.
وحسب بيان لوزارة الثقافة والفنون، يعد هذا الموقع، أثراً جيولوجياً نادراً ذي أهمية وطنية ودولية بالنظر إلى ما يحتويه من كنوز وشواهد تاريخية تحمل الكثير من خصوصيات وعادات منطقة الأهقار.
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وزيرة الثقافة تُعاين أشغال ترميم فيلا حسين داي
قامت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، رفقة والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، على زيارة عمل وتفقد بعديد المواقع بإقليم ولاية الجزائر.
كما وقفت وزيرة الثقافة والفنون، رفقة الوالي والوفد المرافق، ببلدية حسين داي. حيث قامت بمعاينة أشغال ترميم فيلا حسين داي “الثانوية القديمة الثعالبية”.
كما تلقى الوفد عرضًا تضمن شروحات حول مراحل وأشغال عملية الترميم التي مست المعلم.