وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الإعلامي سليمان بخليلي

قدمت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تعازيها إلى عائلة الإعلامي الراحل سليمان بخليلي. الذي توفي صبيحة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 58 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت وزارة الثقافة تعزية الوزيرة عبر صفحتها على الفايسبوك:” تتقدم وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة بخالص عبارات التعازي والمواساة، إلى أسرة الإعلامي سليمان بخليلي مدير قناة “البديل” إثر وفاته، اليوم الجمعة، متأثرا بصراع مرير مع فيروس كورونا.

كما نوّهت الوزيرة بإسهاماته الإعلامية المتنوعة وخدمته المستمرة للثقافة الجزائرية، عبر تجربته المهنية المميزة في القطاعين العام والخاص. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.