تصنيفات الموقع
وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الحاج ملياني عضو مجلس التراث
الحاج ملياني عضو مجلس التراث
قدمت
وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة البروفيسور الحاج ملياني، عضو مجلس التراث. الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
ونوّهت الوزيرة بمجهودات الفقيد الذي يُعدّ من أبرز كفاءات البحث العلمي والثقافة الجزائرية، باحثاً ومدرّساً ومحاضراً. وقد سخر الراحل جهده لخدمة التراث اللامادي والهوية والأنثربولوجيا. مُخلّفاً وراءه رصيداً معرفيًّا كبيراً للطلبة والباحثين في التراث.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1016476
تسبب حادث مرور وقع اليوم الجمعة، في وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة إنقلاب سيارة بدائرة مرسط ولاية تبسة.
وحسب بيان للحماية المدنية،…
قبل 3 دقيقة
أطاحت مصالح الأمن الوطني لولاية ميلة بشخص بحوزته 16 ألف دينار جزائري من فئة 2000 دج مزورة. تحمل نفس الترقيم التسلسلي بعد عرضها على الخبرة…
قبل ساعة
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة بفتح تحقيق معمق. بعد نشر "النهار" فيديو يظهر فيه إعتداء شخص بكلب شرس على عمال مخبزة مع تصريح صاحب…
قبل ساعتين
التعليقات (0)