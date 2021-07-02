وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الحاج ملياني عضو مجلس التراث

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الحاج ملياني عضو مجلس التراث الحاج ملياني عضو مجلس التراث
بقلم نسرين محفوف

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، أصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة البروفيسور الحاج ملياني، عضو مجلس التراث. الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

ونوّهت الوزيرة بمجهودات الفقيد الذي يُعدّ من أبرز كفاءات البحث العلمي والثقافة الجزائرية، باحثاً ومدرّساً ومحاضراً. وقد سخر الراحل جهده لخدمة التراث اللامادي والهوية والأنثربولوجيا. مُخلّفاً وراءه رصيداً معرفيًّا كبيراً للطلبة والباحثين في التراث.


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