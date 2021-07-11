وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الشاعرة سليمى رحال

قدمت وزيرة الثقافة و الفنون وفاء شعلال تعازيها لعائلة الشاعرة الجزائرية سليمى رحال التي توفيت بالقاهرة اثر مرض عضال.

و جاء في بيان وزارة الثقافة و الفنون:”تلقيت بكئبر من الحسرة والأسى نبا وفاة الغغور لها الشاعرة الكبيرة و المميزة سليمى رحال داعية الله عز وجل أن بتغمد روحها بشاببب رحمته الواسعة ويسكها فسيح جناته .”

و يضيف البيان:”فبرحيل المرحومة سليمى، تفقد الجزانر اسما شاعريا مميزا وتفقدها الساحة الثقافة الجزائرية والعربية وتغيب للأبد الناشطة الثقافية والفاعلة في المشهد الأدبي ومقدمة البرامج في الإذاعة الوطنية في وقت مضى ، تاركة وراءها عملها الشعريين: “هذه المرة” و “البدء”” ٠

و اختتم البيان:”وامام هذا المصاب الجلل. لا يسعني إلا أن أتقدم لعائلة الفقيدة والأسرة الثقافية بأخلص تعازي الأخوية ومواساتي القلبية الصادفة داعية الله سبحانه وتعال ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم اهلها و محبها جميل الصبر والسلوان. انه سميع مجيب الدعاء.”