وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الشاعر محمد عجلة وتوصي بالإعتناء بإرثه الاستثنائي

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء، تعازيها الخالصة، في وفاة عميد شعراء إيموهاغ، محمد عجلة.

وجاء في تعزية الوزيرة: “تلقيت خبر رحيل الشاعر الكبير محمد عجلة عميد شعراء إيموهاغ، وأحد أبرز الشعراء الجزائىيّين، بكثير من الحزن”.

وأضافت بن دودة: “برحيله تفقد الجزائر اسما لامعا، شهد مطولا على عبقرية التنوع الجزائري في الإبداع”.

وقدمت الوزيرة، خالص تعازيها لعائلة ومحبي الفقيد، داعية المولى عز وجل، أن يتغمده برحمته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.

وختمت الوزيرة: “أتمنى أن يعتني الدارسون وأهل الاختصاص بإرثه الاستثنائي، ويضعوه في متناول القارئ الجزائري”.