وزيرة الثقافة تعزي في وفاة العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعازيها في وفاة، العلامة، الشيخ محمد الطاهر آيت علجت.

وجاء في نص التعزية “تلقينا ببالغ الأسى و عميق الحزن نبأ انتقال الشيخ الجليل علامة الجزائر وبركتها. صاحب الفضيلة والمجاهد محمد الطاهر ايت علجت إلى جوار الرحمن الرحيم”.

وأضافت وزيرة الثقافة “وبهذه الفاجعة الأليمة نعزي برحيله الجزائر والأمة الإسلامية. ونتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة الفقيد و ذويه وتلامذته رافعين أكف الضراعة إلى المولى عزوجل. أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يتقبله في الصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.