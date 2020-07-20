وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنانة القديرة “شيباني جمعة”

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنانة القديرة “شيباني جمعة”
بقلم خالد زوبيري

قدمت وزارة الثقافة، مليكة بن دودة اليوم الأحد، تعازيها الخالصة لعائلة الفنانة القديرة المائزة “شيباني جمعة” .

وكتبت وزارة الثقافة منشورا عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، وجاء فيه:”بلغنا من جنوبنا الجزائري الحبيب، نعي وفاة الفنانة القديرة المائزة “شيباني جمعة” – تغمدها الله برحمته الواسعة -.”

وأضافت الوزارة:”هي التي غنت طابع “الجاقمي” بتمنغست، وفكت العزلة عن قراها وضواحيها، وآنست وحشة ساكنيها الذين تشاطرهم وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، مصابهم الجلل، راجية من المولى -جلت قدرته وعلت-، أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها جنان الخلد، ويلهم ذويها الصبر الجميل. “إنا لله وإنا إليه راجعون””


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