وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان القدير شريف حماني

بعثث وزير الثقافة والفنون صورية مولوجي لرسالة تعزية ومواساة لعائلة الفنان القدير شريف حماني والذي توفي اليوم عن عمر ناهز 67 سنة بباريس إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبأسف بالغ بلغنا وفاة الفنان القدير شريف حماني رحمه الله” . وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم وزيرة الثقافة و الفنون الدكتورة صورية مولوجي إلى أهله ومحبيه وكل العائلة الفنية بخالص عبارات التعازي والمواساة ، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

انا لله وانا اليه راجعون