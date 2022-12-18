وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان القدير عَباس بُودن

قدمت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، تعازيها الخالصة لأسرة المرحوم الفنان القدير “عَباس بودن”، الذي وافته المنية اليوم الأحج، عن عمر يناهز 82 سنة، إثر مرض عضال.

و جاء في نص التعزية :”تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة “صورية مولوجي” بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الفنان القدير “عَباس بودن”، عن عمر يناهز 82 سنة، إثر مرض عضال.”

وأضافت الوزيرة:”الراحل كما يعرفه عموم الجزائريين، ومواطنو مسقط رأسه ولاية سيدي بلعباس، فنان وممثل سنمائي قدير، له باع طويل في التمثيل، وخصوصًا في المسلسلات الرمضانية، بدأ مشواره في الفن الرابع سنة 1954، كما كان أستاذًا في الفنون الدرامية، كاتبًا ومخرجًا، وله أدوار مهمة في عدد من الأعمال.”

وتابعت مولوجي:”حصد الفقيد عدة جوائز خلال مشواره الفني والإبداعي، على غرار جائزة الفنان المميز لمدينة سيدي بلعباس سنة 2002، ومن أهم أعماله سلسلة “بلا حدود” سنة 2003، “من الدوار للدولار” سنة 2004، سلسلة “بوضو ” والكثير من الأعمال المسرحية والفنية الأخرى.”

وختمت >ات المتحدثة بالقول:”وأمام هذا المصاب الجلل، تَتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافةً، بأخلص التّعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعيةً اللّه سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.”إنّا لِلّه وإنّا إِليه رَاجِعُون.”