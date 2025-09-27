وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان المسرحي جيلالي الشريف

تقدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بخالص عبارات التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفنان المسرحي جيلالي الشريف، الذي وافته المنية.

وجاء في نص تعزية الوزيرة “بقلوب يعتصرها الأسى، تلقت الدكتورة مليكة بن دودة، وزيرة الثقافة والفنون، نبأ وفاة الفنان المسرحي جيلالي الشريف. أحد أعمدة المسرح الجهوي لقسنطينة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الفن الرابع”.

وأضافت “لقد كان الراحل من الرواد الذين ساهموا في إثراء المشهد المسرحي الجزائري، سواء كممثل بارز أو إداري ملتزم. كما ساهم في تأسيس المركز الجهوي للتنشيط الثقافي لرعاية المواهب وتكوين الكفاءات”.

كما جاء في تعزية الوزيرة “وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الوزيرة بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته الكريمة. وإلى الأسرة الفنية في قسنطينة والجزائر عامة، سائلة المولى -عزّ وجل- أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته”.

