وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان رابح درياسة

قدمت، وزير ة الثقافة والفنون وفاء شعلال، تعازيها لأسرة الفقيد رابح درياسة، والأسرة الفنية والثقافية.

وجاء في تعزية الوزيرة :” تشاء الأقدار أن يرحل اليوم عن الساحة الفنية، المرحوم رابح درياسة. اسم غني عن التعريف قامة من قامة الفن الجزائري. تاركا وراءه مسار فني حافل بالعطاء والابداع، ويعتبر أحد أعمدة الأغنية الجزائرية الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل”.

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وتابعت:” إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم بأخلص التعازي والمواساة القلبية الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه جميعا جميل الصّبر والسّلوان.

‏‎. ” كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام“