وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان سعيد حلمي

قدّمت وزيرة الثقافة وفاء شعلال، اليوم الأربعاء، تعازيها لأسرة الفنان الراحل سعيد حلمي الذي وافته المنية مساء اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في رسالة التعزية:”بكثير من الحزن والأسى، بلغ وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، نبأ رحيل الفنان الكبير سعيد براهيمي المعروف فنيا باسم سعيد حلمي، بعد عقود من العطاء والإبداع في مجالات المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون.”

وأضافت:”وإن وزيرة الثقافة والفنون، تعتبر فقدان الأسماء الكبيرة على غرار سعيد حلمي خسارة كبيرة للمشهد الفني والثقافي الجزائريين.”

وتابعت:”وإذ تعزي الوزيرة الساحة الفنية وأهلها بوفاة الفنان الكبير عموما، وعائلته خصوصا، فإنها تحيي المسار الوطني لجيل حلمي، وتؤكّد أن حضوره سيبقى في ذاكرة الأجيال من خلال عشرات الأعمال الفنيّة.إنا للّه وإنا إليه راجعون.”