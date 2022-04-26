وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان شكيب بوزيدي

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي تعازيها في وفاة الفنان شكيب بوزيدي بعد صراع مع سرطان الرئة.

يُذكر بأن آخر نشاط للفقيد كان بالشراكة مع وزارة الثقافة والفنون، حيث كان مديرا فنيا للحدث الموسيقى العالمي “وان بيت” (نبض واحد).

وأمام هذا المصاب الجلل، قدمت الوزيرة تعازيها إلى عائلة الفقيد ولمحبيه وللأسرة الفنية والثقافية كافة. بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

كما نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك “بوفاة شكيب بوزيدي من إفريقيا سبيريت. يفقد العالم فنانًا ذو رؤية ملهمة. كانت روح شكيب جميلة يحبها كل من عرفه. شكيب كان أيضًا وراء مبادرة وان بيت صحراء التي جمعت موسيقيين من الولايات المتحدة والمغرب الكبير .ودول الساحل معًا لتعزيز السلام والتفاهم. اختفى عن أعيننا، ولكنه سيبقى حيّا في قلوبنا. رحمه الله”.

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