وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان شكيب بوزيدي
قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي تعازيها في وفاة الفنان شكيب بوزيدي بعد صراع مع سرطان الرئة.
يُذكر بأن آخر نشاط للفقيد كان بالشراكة مع وزارة الثقافة والفنون، حيث كان مديرا فنيا للحدث الموسيقى العالمي “وان بيت” (نبض واحد).
وأمام هذا المصاب الجلل، قدمت الوزيرة تعازيها إلى عائلة الفقيد ولمحبيه وللأسرة الفنية والثقافية كافة. بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
كما نشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك “بوفاة شكيب بوزيدي من إفريقيا سبيريت. يفقد العالم فنانًا ذو رؤية ملهمة. كانت روح شكيب جميلة يحبها كل من عرفه. شكيب كان أيضًا وراء مبادرة وان بيت صحراء التي جمعت موسيقيين من الولايات المتحدة والمغرب الكبير .ودول الساحل معًا لتعزيز السلام والتفاهم. اختفى عن أعيننا، ولكنه سيبقى حيّا في قلوبنا. رحمه الله”.
طالع أيضا:
وزارة الثقافة تفتح باب الترشح لشغل هذا المنصب
أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح لشغل منصب مدير عام للوكالة الوطنية لتسير إنجازات المشاريع الكبرى للثقافة.
وفي بيان لها، دعت وزارة الثقافة الراغبين في الترشح، أن يعبروا عن ذلك برسالة تحفيزية مرفقة بسيرة ذاتية.
كما نوهت ذات الهيئة، أنه لابد أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:
1-أن يكون حاملا لشهادة دراسات عليا.
2-أن تكون لديه خبرة وتجربة في التسيير المالي والإداري لمدة ثمانية (08) سنوات على الأقل.
3-أن تتوفر لدى المترشح مؤهلات في تسيير ومتابعة المشاريع، وذلك نظرا لخصوصية هذه المؤسسة المرتبطة بتسيير المشاريع الكبرى.
4-أن يتحلى بروح المبادرة والقدرة على التواصل.
ترسل الطلبات إلى وزارة الثقافة والفنون في أجل أقصاه 15 يوما إبتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان، على العنوان الإلكتروني التالي:
طالع أيضا:
الجزائر تُرشح النقش على المعادن للتسجيل بقائمة التراث العالمي لليونسكو
الجزائر تُرشح النقش على المعادن للتسجيل بقائمة التراث العالمي لليونسكو
أودعت الجزائر رسميا ملف ترشيح “النقش على المعادن: الفنون والمهارات والممارسات” للتسجيل على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية لدى اليونسكو.
وحسب المركز الوطني للبحوث في عصور التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، تم إيداع الملف بالإشتراك مع 9 دول عربية. بتنسيق من جمهورية العراق. وبمشاركة دول كتونس ومصر وموريتانيا وفلسطين والسعودية والسودان واليمن.
كما يتعلق الملف بفنون ومهارات وممارسات النقش على النحاس والذهب والفضة.
وتم الإعداد العلمي للملف الجزائري من طرف المركز التابع لوزارة الثقافة والفنون. حيث يسلط الضوء على جملة المهارات والأساليب الفنية المرتبطة بالنقش على الذهب والفضة والنحاس عبر المدن الجزائرية. واستخداماتها الاجتماعية بوصفها حاملة لهوية وذاكرة حية ذات أبعاد فنية وحرفية واقتصادية.
كما تعرف تمنراست ومنطقة القبائل بحرفة الفضة وباتنة بحرفة الذهب. كما تعرف العديد من الحواضر التقليدية كقسنطينة والبليدة والعاصمة وتلمسان بحرفة النحاس.
وقالت الخبيرة المشرفة على ملف الجزائر بن عبد الله زهية، أن الهدف من هذا الترشيح هو “المحافظة على هذه الحرف والتقاليد العتيقة”.