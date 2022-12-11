وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الفنان عزيوز رايس

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، صُورية مُولوجي، تعازيها في وفاة الفنان “عزيوز رايس”. أحد أعمدة الأغنية الشعبية في الجزائر. عن عمر ناهز الـ 68 عاما، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وجاء في بيان وزارة الثقافة “تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة “صُورية مُولوجي”. بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله. الفنان “عزيوز رايس”. أحد أعمدة الأغنية الشعبية في الجزائر. عن عمر ناهز الـ 68 عاما. إثر وعكة صحية مفاجئة”.

كما أضافت “الفقيد كان يعتبر أحد رموز الأغنية الشعبية في الجزائر. إذ يعتبر من أكثر الفنانين القدامى. الذين كان لهم بصمات واضحة في الفن الشعبي الجزائري”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدمت الوزيرة إلى عائلة الفقيد وللأسرة الفنية والثقافية كافةً. بأخلص التّعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعيةً اللّه سبحانه وتعالى. أن يتغمّد الفقيد. بواسع رحمته وغفرانه. وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.