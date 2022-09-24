وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الكاتبة زينب الميلي

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة “صورية مولوجي”، تعازيها الخالصة، لعائلة الكاتبة زينب الميلي بعد وفاتها اليوم السبت إثر مرض عضال.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور لها بإذن اللّه “زينب الميلي”. ابنة العلامة الشهيد العربي التبسي، وزوجة الوزير والدبلوماسي السابق “محمد الميلي”، وهذا إثر مرض عضال”.

وأضافت الوزيرة: “عملت الفقيدة كصحفية في جريدة “الشعب” العمومية بعد الاستقلال. كما عُرفت باهتمامها بحماية التراث الثقافي غير المادي وخاصة اللباس التقليدي. وهي التي أقامت عددا من المعارض الفنية للدمية باللباس التقليدي لكل مناطق الجزائر. لا زال بعضها معروضا إلى غاية الآن في متحف باردو. قبل أن تختفي في السنوات الأخيرة من المشهد الإعلامي بسبب المرض”.

وتابعت الرسالة: “وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم السيدة الوزيرة إلى عائلة الفقيدة وللأسرة الثقافية والإعلامية كافة. بأخلص التعازي الأخوية والمواساة الصادقة. داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه وأن يُلهم أهلها جميل الصبر والسلوان”.