وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد علي يحيى عبد النور: رجل من طينة الكبار

فن وثقافة
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وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد علي يحيى عبد النور: رجل من طينة الكبار
بقلم نادية بن طاهر

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خالص تعازيها، لأسرة المجاهد والحقوقي الراحل، علي يحيى عبد النور.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “تلقيت بكثير من الحسرة نبأ رحيل الأستاذ علي يحيى عبد النور”.

وأضافت بن دودة: “هذا الرجل من طينة الكبار، ظل طوال عقود يمثّل رمزا للأجيال، في ممارسة النضال والدفاع عن الحقوق والصدق والوطنيّة”.

وتابعت الوزيرة: “سجل الراحل حضوره في ذاكرة الجزائر في كل مراحلها الحرجة، متمسّكا بالحكمة والعقل ومدافعا عن الاختلاف في الرأي”.

وختمت بن دودة: “رحمه اللّه وألهم أهله ومحبيه الصّبر والسلوان، تعازي الخالصة لكل مخلص ووطنيّ في رحيله”.


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