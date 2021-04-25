وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد علي يحيى عبد النور: رجل من طينة الكبار

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، خالص تعازيها، لأسرة المجاهد والحقوقي الراحل، علي يحيى عبد النور.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بفايسبوك: “تلقيت بكثير من الحسرة نبأ رحيل الأستاذ علي يحيى عبد النور”.

وأضافت بن دودة: “هذا الرجل من طينة الكبار، ظل طوال عقود يمثّل رمزا للأجيال، في ممارسة النضال والدفاع عن الحقوق والصدق والوطنيّة”.

وتابعت الوزيرة: “سجل الراحل حضوره في ذاكرة الجزائر في كل مراحلها الحرجة، متمسّكا بالحكمة والعقل ومدافعا عن الاختلاف في الرأي”.

وختمت بن دودة: “رحمه اللّه وألهم أهله ومحبيه الصّبر والسلوان، تعازي الخالصة لكل مخلص ووطنيّ في رحيله”.