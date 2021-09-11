وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، اليوم السبت، تعازيها الخالصة لعائلة المجاهد الراحل ياسف سعدي الذي وافته المنية أمس الجمعة.
وجاء في رسالة التعزية:”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره بَلَغنا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد ياسف سعدي، أحد رموز وقامات ثورة التحرير المجيدة.”
و أضافت الوزيرة:” وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم وإلى الأسرة الثورية راجية من الله عز و جل أن يتغمد روح الفقيد الطاهرة بواسع رحمته ويرزق أهله وأحبائه جميل الصبر والسلوان” .
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