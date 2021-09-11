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فن وثقافة

وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المجاهد ياسف سعدي
ياسف سعدي
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قدّمت وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، اليوم السبت، تعازيها الخالصة لعائلة المجاهد الراحل ياسف سعدي الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وجاء في رسالة التعزية:”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره بَلَغنا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد ياسف سعدي، أحد رموز وقامات ثورة التحرير المجيدة.”

و أضافت الوزيرة:” وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم وإلى الأسرة الثورية راجية من الله عز و جل أن يتغمد روح الفقيد  الطاهرة بواسع رحمته ويرزق أهله وأحبائه جميل الصبر والسلوان” .

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