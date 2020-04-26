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وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المديرة السابقة للمكتبة الرئيسية بعين تموشنت

أخبار الجزائر
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وزيرة الثقافة تعزي في وفاة المديرة السابقة للمكتبة الرئيسية بعين تموشنت
بقلم فوزية.م

قدمت، اليوم الاحد، وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة تعازيها الخالصة لعائلة الفقيدة، الدكتورة سميرة بلبشير، المديرة السابقة للمكتبة الرئيسية للمطالعة “مالك بن نبي” بعين تموشنت.

وجاء في نص التعزية، الذي نشرته وزارة الثقافة، “بقلوب ملؤها الرضى بقضاء الله وقدره تلقت وزيرة الثقافة نبأ وفاة الدكتورة سميرة بلبشير، المديرة السابقة للمكتبة الرئيسية للمطالعة “مالك بن نبي” بعين تموشنت”.

وأضافت “إنه لمصاب جلل يأتي بعد يومين فقط من الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وهي الأستاذة المعروفة بشغفها وحبها اللامتناهي للقراءة، ومنحت سنين عمرها وجهدها للرفع من قيمة المطالعة.

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله ونحن نعيش نفحات شهر رمضان المبارك، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها صبرا وسلوانا جميلين.

إنا لله وإنا إليه راجعون


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