وزيرة الثقافة تعزي في وفاة الممثل المسرحي بشير بوذهب

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الجمعة، تعازيها الخالصة، في وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني والمخرج بشير بوذهب.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الممثل المسرحي والتلفزيوني والمخرج بشير بوذهب. عن عمر ناهز 84 سنة”.

وأضافت الوزيرة: “قدّم المرحوم الكثير للمسرح الجزائري من خلال مختلف الوظائف التي تقلدها والأعمال التي أنتجها. منذ أن كان ابن 14 سنة”.

وتابعت مولوجي: “ولأن الفقيد كان متعدد المواهب فقد برز أيضا في التمثيل التلفزيوني والسينمائي. من خلال أعمال ناجحة أضافت له الكثير في مشواره الفني العبق”.

وأمام هذا المصاب الجلل، تتقدم الوزيرة إلى عائلة الفقيد ومحبيه وللأسرة الفنية والثقافية في الجزائر، بأخلص التعازي.

داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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