وزيرة الثقافة تعزي في وفاة ريم غزالي: تفقد الجزائر مبدعة من طراز رفيع

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعازيها، في وفاة الفنانة الجزائرية الشابة ريم غزالي اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للوزارة: “ببالغ الحزن والتأثر، تلقّت وزيرة الثقافة نبأ وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي بعد صراع مع المرض”.

وأوردت الوزيرة: “تفقد الجزائر مبدعة من طراز رفيع رفعت اسم بلادها عاليًا في محافل فنية دولية، ومثّلتها أحسن تمثيل، بحسّها الجمالي وأخلاقها العالية”.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدمت بن دودة، إلى أسرة الفنانة الراحلة وأهل الفن، بأصدق عبارات التعازي والمواساة.

راجيةً من الله العلي القدير أن يرزقها الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وإنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، الفنانة الشابة ريم غزالي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناتها مع المرض.