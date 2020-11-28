وزيرة الثقافة تعزي في وفاة محمد بوحموم بكلمات مؤثرة

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعازيها الخالصة، في وفاة الفنان الجزائري محمد بوحموم، والمشهور بدور “تشاراك” في سلسلة جمعي فاميلي.

وجاء في التعزية: “بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ وفاة الفنان محمد بوحموم، صاحب الحضور المبتهج والأدوار المميزة في أعمال تلفزيونية سجلت إعجاب جمهور واسع من متابعيها”.

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، تعازيها لكافة أفراد عائلة بوحموم، وكل جمهوره ومحبيه، وعزت نفسها والأسرة الفنية، داعية المولى تبارك وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحماته.