وزيرة الثقافة تعلق حول أوّل ظهور للممثل القدير “عثمان عريوات” وعن فيلمه “سنوات الإشهار”

ردت وزير الثقافة والفنون بخصوص سؤال حول أول ظهور للفنان القدير ” عثمان عريوات ” أنها لم تشاهد ولم تسمع الفيديو.

وقالت الوزيرة حول تصرحات الفنان القدير للنهار أن فيلم “سنوات الإشهار” سيعرض قريبا ليس لديها علم وستتأكد من الخبر.

هذا وصنع الحدث سهرة أمس الفنان القدير عثمان عريوات في أوّل ظهور له من مدة طويلة عبر فيديو نشره في الأنستغرام.

الفيديو الذي نشره الفنان عبر صفحته الوحيدة على تطبيق الانستغرام وجه من خلاله رسالة للشعب الجزائري وجمهوره، وكذا للسلطات.

كما صرح الفنان القدير حصريا للنهار أن سبب نشره للفيديو لوضع حد للحسابات مزيفة وكاذبة الذي تتحدث بإسمه.

وعن عودته للساحة الفنية قال الاسطورة عثمان عريوات “عودتي ستكون قريبة جدا” وأن فيلم “سنوات الإشهار” سيعرض قريبا.