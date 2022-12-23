وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف

اشرفت وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي على مراسيم إفتتاح فعاليات الدورة الـ15 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف. والذي سيُنظم خلال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر 2022 إلى الفاتح جانفي 2023. إلى مدير المسرح على اعتباره محافظًا للمهرجان، أهل الثقافة والفن، وجمهور غفير

وحسب بيان الوزارة فعاليات الدورة الـ15 ستحمل إسم الفنان المجاهد عضو فرقة جبهة التحرير الوطني “طه العامري”. الذي كان حاضرًا بالمناسبة بالمسرح الوطني “محي الدين بشطارزي”. إلى جانب مدير المسرح على اعتباره محافظًا للمهرجان،وكذا أهل الثقافة والفن، وجمهور غفير.

وبالمناسبة القت الوزير كلمة إعتبرت فيها هذا اللقاء المسرحي هو مناسبة لإعلان الأمل في نفوس الفنانين من أهل المسرح، خاصةً إذ أننا نستبشر بحركية مسرحية غير مسبوقة في سنة 2023.

كما كشفت الوزيرة عن إنتاج عروض الستينية في مختلف مسارح الوطن، إلى جانب إنتاج وإخراج إعمال في إطار برنامج الدعم، الذي تمّ الإفراج عنه بموجب رخصة إستثنائية. والتي مكّنت الوزارة من تسوية وضعية العديد من الإنتاجات الفنية.

وإغتنمت صُورية مُولوجي الفرصة لعد مناقب، خصال وتضحيات المُحتفى به، المجاهد الفذ والفنان القدير “طه العامري” الذي تمّ تكريمه بالمناسبة، خاصةً وأن المسرح الجزائري إرتبط بذاكرة النضال منذ البداية، وغرس قيم المواطنة والإنتماء باكرًا، وساهم في كل لحظات بناء الدولة الوطنية.

ومن المنتظر أن يُشارك في هذه الدورة، أكثر من 30 عرضًا مسرحيًا، من إنتاج المسارح الجهوية والتعاونيات والجمعيات. فيما تُقدم باقي العروض ضمن برامج موازية بمشاركة فرق من مختلف ولايات الجزائر، علاوةً إلى عُروض مسرح الشارع في ساحة “محمد التوري” المحاذية للمسرح الوطني. وبالإضافة للعروض المسرحية المتنوعة، سيحتضن فضاء “محمد بن قطاف” برنامجًا فكريًا وأدبيًا ثريًا سينشطه دكاترة وأستاذة من عدة جامعات والساحة المسرحية الجزائرية. كما سيعرف المهرجان جلسات بيع بالإهداء لعدد من الكتاب الجزائريين، فضلاً عن تنظيم ورشات تكوينية في مختلف فنون العرض المسرحي، على غرار المسرح الإذاعي، النقد المسرحي، التربية الصوتية، موسيقى المسرح، الحكواتي، وهذا من تأطير مختصين في المجال.