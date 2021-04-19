وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات شهر التراث الثقافي بقلعة الجزائر

إفتتحت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، فعاليات شهر التراث الثقاقي لسنة 2021، بعنوان “التثمين الاقتصادي للتراث الثقافي”.

وحسب بيان للوزارة، تنطلق الفعاليات الرسمية ابتداءً من الساعة الـ09:30 صباحا، بقلعة الجزائر “دار السلطان”.

وستشهد التظاهرة، معرضا يُبرز مراحل ترميم وتهيئة القلعة، من طرف الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.

وسيقوم الوفد بتفقد متحف سجن سركاجي الذي تستمر جهود تهيئته لتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية، مع معاينة بعض أحياء القصبة السفلى.

وبالمناسبة، سينظم معرض حول سبل الاستثمار في القطاعات المحفوظة.

ويتم إطلاق مشروع “لوحتي” لبيع لوحات فنية عبر الإنترنت، مع تنظيم معرض خاص بالملكة تينهينان ومرافق المتحف العمومي الوطني باردو.

ويندرج شعار التظاهرة لعام 2021، ضمن توجه الحكومة الرامي إلى استغلال التراث الثقافي لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، وجعله موردًا للثروة بإشراك المتعاملين الاقتصاديين الخواص.

وتمتد فعاليات شهر التراث من 18 أفريل إلى غاية 18ماي القادم.