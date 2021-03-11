وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات صالون الكتاب بقصر المعارض اليوم

تفتتح وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، صباح اليوم الخميس، فعاليات صالون الكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وجاء في بيان للوزارة، إن الوزيرة ترعى هذا الصالون الذي يأتي في ظروف استثنائية، بفعل جائحة كورونا العالمية.

وتؤكد بن دودة، التزامها بدعم كل الهيئات والتنظيمات ذات الصلة بالكتاب والمطالعة والنشر.

هذا وتمنّت الوزيرة للمنظمة الوطنية لناشري الكتب النجاح في تنظيم الصالون الموسوم بشعار “الكتاب حياة”.

وتدعو بن دودة، إلى الإقبال على هذا الحدث الثقافي الهام مع ضرورة احترام التدابير الوقائية المتخذة.

ومن جهة أخرى، تؤكد الوزيرة أنها أبلغت أيضًا رئيس النقابة الوطنية للناشرين، استعدادها لمرافقة هيئته في تنظيم فعاليات حول الكتاب خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري.