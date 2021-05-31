وزيرة الثقافة تفتح أبواب المتاحف أمام الأطفال مجانا بمناسبة يومهم العالمي

أعطت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة تعليمات من أجل فتح المتحف أمام الأطفال مجانا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فقد أسدت الوزيرة تعليماتها إلى جميع مديري المؤسسات المتحفية عبر كامل أرجاء الوطن. بفتح الأبواب أمام الأطفال وأوليائهم بصفة مجانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 08 جوان 2021.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يهدف إلى توطيد علاقة النشئ بذاكرته التراثية، وجعله صديقا دائما للمتاحف، والدفع به نحو مزيد من الاحتكاك بكل ما يحمله تراثنا من مقومات حضارية وتاريخية.