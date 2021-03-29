وزيرة الثقافة: تفقد الجزائر أيقونة عشقت الفنّ وخدمته بصدقٍ

قدمت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، تعازيها لعائلة الفنانة الراحلة فتيحة نسرين بعد وفاتها صباح اليوم الاثنين.

و كتبت بن دودة على حسابها بفايسبوك:”ببالغ الحزن والتأثر، تلقّيت نبأ وفاة الفنانة الجزائرية القديرة فتيحة نسرين بعد صراع طويل مع المرض”.

وأضافت الوزيرة: “تفقد الجزائر أيقونة عشقت الفنّ وخدمته بصدقٍ واحترافيةٍ”.

وتابعت بن دودة: “كانت الراحلة خلال مسيرتها الحافلة تنبض حُبًّا وطيبةً ووطنيّة”.

مضيفة: أحاطها محبّوها بتضامنهم الواسع ومودّتهم الكبيرة، أثناء مقاومتها المرض بكل صبرٍ وشجاعةٍ وإيمانٍ”.

وقدمت الوزيرة إثر هذه المناسبة الأليمة، أصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة وإلى أهل الفن.

وختمت بن دودة: “نسأل الله العلي القدير أن يرزقها الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.