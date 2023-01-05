وزيرة الثقافة تقترح الإستفادة من التجربة الكوبية في السينما

إستقبلت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صُورية مُولوجي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير كوبا بالجزائر “أرماندو فارقارا بوينو”.

وحسب بيان للوزارة، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وبحث أوجه التعاون القائمة في مجال الثقافة والفنون. وكذا تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيزها.

وشدد الطرفان، على أهمية تطوير العلاقات في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين والذي يجمعهما فواصل مشتركة من الثقافة، الحضارة، والنضال.

ففي مجال الإنتاج السينمائي، وفي إطار مسعى الوزارة لإنشاء “المعهد العالي للسينما” وهو الأول من نوعه في الجزائر، إقترحت الوزيرة الإستفادة من التجربة الكوبية في مجال الإنتاج السينمائي.

ويأتي ذلك، عبر إستضافة الجزائر لمختصين كوبيين في المجال لتنظيم ورشات ودورات تكوينية من معاهد كوبية. علاوةً على إنشاء لجنة مشتركة خاصة بالإنتاج السينمائي. يتم على ضوء مخرجات عملها تسطير خارجة طريق لإنتاج بعض الأعمال السينمائية المشتركة مع التركيز على الجودة والنوعية.

أما في مجال المسرح، فإقترحت الدكتورة “صورية مولوجي” إقامة توأمة بين البلدين لإقامة نشاطات وتظاهرات مسرحية مشتركة. كما وجهت له دعوة بالمناسبة لمشاركة بلده في مهرجان المسرح الدولي المزمع تنظيمه شهر مارس المقبل بولاية بجاية.

هذا ودرس الطرفان أيضًا سبل تبادل الخبرات في مجال ترميم المعالم الأثرية والتاريخية.

ومن جهته، قدم السفير الكوبي إلى الوزيرة، رسالة من وزير الثقافة الكوبي تتضمن دعوة رسمية لحضور مؤتمر دولي سينظم في الفترة الممتدة مابين 24 إلى 28 الجاري تحت رعاية منظمة “اليونيسكو” وهيئات عالمية أخرى. بمناسبة إحياء الذكرى 170 لميلاد الشاعر الكوبي “خوسي مارتي”.